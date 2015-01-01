مصر تحصد 3 برونزيات ببطولة غانا الدولية للريشة الطائرة
الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:06 م
الفجر الرياضي
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توج المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، بـ3 برونزيات خلال مشاركته في بطولة غانا الدولية المقامة خلال الفترة من 18 وحتى 21 يوليو الجاري.
وجاءت الميداليات
على النحو التالي:
حصدت هادية حسني
على برونزية الفردي، كما توجت مع مواطنتها ضحى هاني بالميدالية البرونزية في منافسات
الزوجي.
كما حصلت أيضا
ضحى هاني مع زميلها أدهم حاتم على برونزية الزوجي المختلط.
و يقود المنتخب
الوطني فنيا دكتور رامي إبراهيم وكابتن محمد عبد الرؤوف دياب مدرب أحمال.
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