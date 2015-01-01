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مصر تحصد 3 برونزيات ببطولة غانا الدولية للريشة الطائرة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:06 م
مصر تحصد 3 برونزيات ببطولة غانا الدولية للريشة الطائرة
أبطال الريشة
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الفجر الرياضي
 
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توج المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، بـ3 برونزيات خلال مشاركته في بطولة غانا الدولية المقامة خلال الفترة من 18 وحتى 21 يوليو الجاري.

 

وجاءت الميداليات على النحو التالي:

 

حصدت هادية حسني على برونزية الفردي، كما توجت مع مواطنتها ضحى هاني بالميدالية البرونزية في منافسات الزوجي.

 

كما حصلت أيضا ضحى هاني مع زميلها أدهم حاتم على برونزية الزوجي المختلط.

 

و يقود المنتخب الوطني فنيا دكتور رامي إبراهيم وكابتن محمد عبد الرؤوف دياب مدرب أحمال.

 

 

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