1.7 مليون شاحنة عبرت المنافذ البرية بين السعودية والدول المجاورة في النصف الأول من العام

بلغ عدد الشاحنات العابرة للمنافذ البرية بين السعودية والدول المجاورة في النصف الأول من العام الجاري، نحو 1.7 مليون شاحنة.





وبحسب إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك، فإن عدد الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنافذ البرية بلغ 867.1 ألف شاحنة في النصف الأول من 2019، في حين بلغ عدد الشاحنات المغادرة باتجاه الدول المجاورة في الفترة نفسها 876.5 ألف شاحنة.





وكان عدد الشاحنات القادمة والمغادرة للمملكة في 2018، بلغ نحو 3.4 مليون شاحنة، حيث وصل للسعودية عبر منافذها البرية خلال العام الماضي نحو 1.7 مليون شاحنة، بينما بلغ عدد الشاحنات التي غادرت المملكة نحو 1.7 مليون شاحنة كذلك.





يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية أن إجمالي حجم الواردات السلعية عبر المنافذ البرية في الربع الأول من العام الجاري، بلغ نحو 19.7 مليار ريال، مقابل 19.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.





وبلغ حجم الواردات السلعية عبر منفذ البطحاء في الربع الأول من العام الجاري نحو 9.3 مليار ريال، مقابل 9.2 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.





في حين بلغ حجمها عبر جسر الملك فهد في الربع الأول من عام 2019، أكثر من 2.1 مليار ريال، مقابل نحو 2.9 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.





أما المنافذ البرية الأخرى، فبلغ إجمالي الواردات عبرها 1.6 مليار ريال، مقابل نحو 1.3 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.





بينما وصلت قيمة الصادرات السلعية عبر المنافذ البرية إلى 9.5 مليار ريال في الربع الأول من 2019، مقابل 9.4 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.





واحتل منفذ البطحاء المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات بإجمالي 4.7 مليار ريال، مقابل 4.5 مليار في الربع المماثل من عام 2018.





في حين بلغ حجم الصادرات عبر منفذ الحديثة في الربع الأول من العام الجاري نحو 1.2 مليار ريال، مقابل نحو 2.1 مليار ريال في الربع الأول من 2018.





وبلغ حجم الصادرات السعودية عبر منفذ الخفجي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.2 مليار ريال، مقابل 1.3 مليار في الربع المماثل من العام الماضي.



