باملاك تيسيما يتنازل عن شكواه ضد رئيس الاتحاد المغربي
تنازل الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما عن شكواه ضد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي مؤكدًا أنه سامح في حقه على خلفية ما حدث في مباراة إياب نهائي كأس الكونفسدرالية الإفريقية للأندية، التي جمعت نادي نهضة بركان والزمالك المصري.
وقال باملاك تيسيما: "أريد التركيز على
مسيرتي كحكم، ولا أريد أن أضيع الوقت متنقلا بين المكاتب والهيئات بحثا عن قرارات تأديبية،
أنا أسامح فوزي لقجع".
ورفع
الاتحاد الإثيوبي، شهر يونيو الماضي، شكاية إلى الكونفدرالية الإفريقية، ضد رئيس الجامعة
الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، على خلفية أحداث المباراة المذكورة، حيث ادعى
الاتحاد الإثيوبي أن فوزي لقجع اعتدى جسديا على باملاك تيسيما
وقضت اللجنة التأديبية التابعة الكونفيدرالية الإفريقية بتوقيف فوزي لقجع، لمدة عام كامل، لكن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد وقف في وجه القرار، نظرا لعدم توفر اللجنة على الصيغة القانونية، وعدم حضور جميع الأطراف.
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