الشباب يستهل تدريباته في معسكر ألمانيا
الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:21 م
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استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صباح اليوم أولى حصصه التدريبية في معسكره الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020 الذي يقام في شمال ألمانيا بهارزفينكل التابعة لمدينة غوترسلوه ، وذلك تحت قيادة المدير الفني خورخي ألميرون.
وبدأ لاعبو الشباب الحصة الأولى بإجراء التدريبات اللياقية تحت إشراف مدرب اللياقة دييغو أوسي ، قبل أن يقسم مدرب الفريق اللاعبين إلى مجموعتين ، ليجروا مناورة على منتصف الملعب.
من جهة أخرى، خضع الحارسان عبدالله العويشير ومروان الحيدري إلى تدريبات خاصة برفقة مدرب الحراس أوراسيو مونتي ، في الوقت الذي واصل فيه الحارس محمد عواجي واللاعب عبدالله الشامخ برنامجيهما التأهيليين برفقة أخصائي العلاج الطبيعي .
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