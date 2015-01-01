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مقتل 7 مدنيين بينهم طفلين بقذائف صاروخية على سهل الغاب في سوريا

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:24 م
مقتل 7 مدنيين بينهم طفلين بقذائف صاروخية على سهل الغاب في سوريا
قذائف صاروخية
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وكالات
 
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أعلنت وكالة سبوتنيك، مقتل 7 مدنيين سوريين بينهم طفلين بقذائف صاروخية على سهل الغاب غرب حماة السورية.

 

وذكرت وكالة سبوتنيك، أن المجموعات المسلحة المنتشرة في قطاع حماة من المنطقة منزوعة السلاح، قامت باستهداف بلدة ناعور شطحة بموجة من القذائف الصاروخية ما أسفر عن ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح.

 

وصرح مصدر طبي في مشفى السقيلبية الوطني لـ"سبوتنيك" عن وصول جثامين 7 مدنيين بينهم طفلين، ارتقوا جراء قذائف صاروخية سقطت على بلدة ناعور شطحة بسهل الغاب شمال غرب حماة.

 

ومن ناحيته فقد أعلن مدير مشفى السقيلبية الوطني الدكتور عصام هوشة لـ"سبوتنيك": سبق وأن وصل صباح اليوم إلى المشفى 4 مدنيين بينهم طفل، أصيبوا بقذائف صاروخية سقطت على أحياء مدينة السقيلبية، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين.

 

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