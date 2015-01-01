إحالة صاحب محل كشري للجنايات بتهمة قتل فرارجي بروض الفرج













قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية تحت إشراف حاتم فاضل المحامي العام إحالة صاحب محل كشرى متهم بقتل فرارجى طعنا بالسكين بسبب خلافات الجيرة بينهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.





وكشفت تحقيقات نياية شمال القاهرة الكلية عن نشوب مشاجرة بين صاحب محل كشري وفرارجي بسبب الرائحة الكريهة التى تخرج من محل المجنى عليه، ادت لواقعة القتل وتطورت المشاجرة فقام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أودى بحياته في الحال.





واعترف المتهم ارتكاب الواقعة بعد شجار بينهما وسب المجني عليه له.



