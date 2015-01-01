بعد اعتذاره لبيراميدز.. حسام البدري يقترب من تدريب منتخب مصر
الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:09 م
مصطفي صابر
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إقترب حسام البدري رئيس نادي بيراميدز والمدير الفني السابق للنادي الأهلي عن توليه لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر.
ترددت بعض الأنباء عن طرح اسم حسام البدري لتولي مهمة الادارة الفنية للمنتخب الوطني خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري.
وقام حسام البدري بالإعتذار عن منصب رئاسة نادي بيراميدز في خطوة تقربه من الادارة الفنية لمنتخب الفراعنة.
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