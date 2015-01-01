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جهاز الزمالك عن التعادل مع الجونة: نصف اللاعبين " عارفين أنهم راحلين"

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:55 م
جهاز الزمالك عن التعادل مع الجونة: نصف اللاعبين عارفين أنهم راحلين
الزمالك والجونة
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هاني عصام
 
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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن السبب وراء ظهور بعض اللاعبين بشكل ضعيف في مباراة الجونة بالأمس والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما ضمن منافسات بطولة الدوري.


وأكد المصدر أن نصف اللاعبين داخل الفريق تأكدوا من رحيلهم في الموسم المقبل وهو ما أثر عليهم بشكل سلبي وسط المفاوضات من جانب الإدارة مع بعض الصفقات الجديدة.


وأشار إلى أن محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري يتفاوض مع ٣ لاعبين، إبراهيم حسن وبهاء مجدي وحمدي النقاز تأكدوا من رحيلهم، وطارق حامد سيرحل للدوري السعودي".

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