جهاز الزمالك عن التعادل مع الجونة: نصف اللاعبين " عارفين أنهم راحلين"

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن السبب وراء ظهور بعض اللاعبين بشكل ضعيف في مباراة الجونة بالأمس والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما ضمن منافسات بطولة الدوري.





وأكد المصدر أن نصف اللاعبين داخل الفريق تأكدوا من رحيلهم في الموسم المقبل وهو ما أثر عليهم بشكل سلبي وسط المفاوضات من جانب الإدارة مع بعض الصفقات الجديدة.



