مسؤول كبير من سلطنة عُمان يزور إيران السبت المقبل

من المقرر أن يزور مسؤول كبير من سلطنة عُمان، إيران، السبت المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُـمانية، الاثنين.

وأعلن مصدر في ​وزارة الخارجية العمانية، الأحد، أن السلطنة ​ تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في ​مضيق هرمز​ وتدعو جميع الدول إلى ضبط النفس واحترام خطوط الفصل الملاحية والقانون البحري الدولي وعدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة".

وأشارت أصابع الاتهام إلى تورط طهران في هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، وفي خليج عمان.

كما دأبت طهران على إثارة التوتر في المنطقة باقتياد ناقلات نفط من المياه الدولية إلى سواحلها.

وأرسلت بريطانيا سفناً عسكرية للمنطقة في إطار محاولات لتأمين حركة الملاحة.

وهددت واشنطن، إيران، بضربات عسكرية إثر إسقاط طهران، طائرة أميركية مسيرة، ولكن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كشف عن إلغاء الضربة في اللحظات الأخيرة.

وتقود أميركا محاولات لبناء تحالف دولي من أجل تأمين حركة الملاحة وإمدادات النفط عبر منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.