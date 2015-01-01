الزمالك يجهز خالد بوطيب للإسماعيلي

يسعى الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لتجهيز المغربي خالد بوطيب، من أجل اللحاق بمباراة الأبيض المقبلة أمام الإسماعيلي.





ويخضع المهاجم المغربي لبعض الاختبارات الطبية في تدريبات الزمالك من أجل حسم موقفه بشكل نهائي، بالمشاركة في مباراة الدراويش، وذلك بعد أن أبدى الجهاز الفني تحقظه على مستوى عمر السعيد في مواجهة الجونة الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.



