ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

٣ لاعبين حصلوا على إشادة خالد جلال رغم التعادل مع الجونة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:48 م
٣ لاعبين حصلوا على إشادة خالد جلال رغم التعادل مع الجونة
خالد جلال المدير الفني للزمالك
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements

حصل بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على إشادة الجهاز الفني للفريق رغم التعادل مع الجونة بهدفين لمثليهما ضمن منافسات بطولة الدوري.


واختص خالد جلال المدير الفني للزمالك الثلاثي طارق حامد وأحمد سيد زيزو وحمدي النقاز بأنهم الأفضل من بين كل اللاعبين في مباراة الامس بسبب هبوط مستوى بعض النجوم.


ويستعد الزمالك لملاقاة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين للفريق الأبيض وضرورة تحقيق الفوز فيها.

Advertisements
المزيد عن: كرة القدم خالد جلال المدير الفني للزمالك المنافسات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية