٣ لاعبين حصلوا على إشادة خالد جلال رغم التعادل مع الجونة

حصل بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على إشادة الجهاز الفني للفريق رغم التعادل مع الجونة بهدفين لمثليهما ضمن منافسات بطولة الدوري.





واختص خالد جلال المدير الفني للزمالك الثلاثي طارق حامد وأحمد سيد زيزو وحمدي النقاز بأنهم الأفضل من بين كل اللاعبين في مباراة الامس بسبب هبوط مستوى بعض النجوم.



