٣ لاعبين حصلوا على إشادة خالد جلال رغم التعادل مع الجونة
الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:48 م
هاني عصام
Advertisements
Advertisements
حصل بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على إشادة الجهاز الفني للفريق رغم التعادل مع الجونة بهدفين لمثليهما ضمن منافسات بطولة الدوري.
واختص خالد جلال المدير الفني للزمالك الثلاثي طارق حامد وأحمد سيد زيزو وحمدي النقاز بأنهم الأفضل من بين كل اللاعبين في مباراة الامس بسبب هبوط مستوى بعض النجوم.
ويستعد الزمالك لملاقاة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين للفريق الأبيض وضرورة تحقيق الفوز فيها.
Advertisements
المزيد عن: كرة القدم خالد جلال المدير الفني للزمالك المنافسات
- سر استبعاد أيمن حفني من مواجهة الزمالك ونصر حسين داي
- برنامج خاص للنقاز استعدادًا للقمة
- مفاجأة.. الزمالك يفاوض مدرب أجنبي بعد تعيين "جلال"
- مركز جديد لـ"أحداد" مع خالد جلال في الزمالك
- حمدي النقاز يخطط للرحيل عن الزمالك
- خالد جلال يتمسك بمعسكر أوروبي للزمالك
- أزمة عنيفة تحير الزمالك أمام الجونة
- قائمة الزمالك للقاء الجونة.. تواجد فرجاني وطارق حامد وغياب كهربا
- مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الجونة
- أول عقوبة في الزمالك بعد التعادل مع الجونة