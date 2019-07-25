ننشر مواعيد صرف أوراق المعادلة حسب كل دولة عربية
الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:32 م
رضا سلامة
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أعلنت وزارة التعليم العالي، أنه تقرر الموافقة على فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتباراً من يوم الأربعاء 24 يوليو، حتى الخميس 8 أغسطس، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.
وتيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم، فقد تقرر أن يتم صرف واستلام الأوراق لهؤلاء الطلاب طبقاً للترتيب التالي:-
أولاً: بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية:
اسم الشهادة مواعيد صرف الأوراق مواعيد استلام الأوراق
1 - السعودية(بنين) الأربعاء 24/7/2019 السبت 27/7/2019
الخميس 25/7/2019 الأحد 28/7/2019
2 - السعودية(بنات) الجمعة 26/7/2019 الاثنين 29/7/2019
السبت 27/7/2019 الثلاثاء 30/7/2019
3 - الإمارات الأحد 28/7/2019 الأربعاء 31/7/2019
4 - الكويت الاثنين 29/7/2019 الخميس 1/8/2019
5- سلطنة عمان - الأردن الثلاثاء 30/7/2019 الجمعة 2/8/2019
6- قطر – اليمن - البحرين الأربعاء 31/7/2019 السبت 3/8/2019
7 -السودان - ليبيا الخميس 1/8/2019
الأحد 4/8/2019
8- للشهادات الأخرى وللطلاب الذين تخلفوا عن صرف الأوراق خلال الأيام المحددة لهم من جميع الدول السابق ذكرها.
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