ننشر مواعيد صرف أوراق المعادلة حسب كل دولة عربية

أعلنت وزارة التعليم العالي، أنه تقرر الموافقة على فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتباراً من يوم الأربعاء 24 يوليو، حتى الخميس 8 أغسطس، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.





وتيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم، فقد تقرر أن يتم صرف واستلام الأوراق لهؤلاء الطلاب طبقاً للترتيب التالي:-





أولاً: بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية:





اسم الشهادة مواعيد صرف الأوراق مواعيد استلام الأوراق





1 - السعودية(بنين) الأربعاء 24/7/2019 السبت 27/7/2019

الخميس 25/7/2019 الأحد 28/7/2019

2 - السعودية(بنات) الجمعة 26/7/2019 الاثنين 29/7/2019

السبت 27/7/2019 الثلاثاء 30/7/2019

3 - الإمارات الأحد 28/7/2019 الأربعاء 31/7/2019

4 - الكويت الاثنين 29/7/2019 الخميس 1/8/2019

5- سلطنة عمان - الأردن الثلاثاء 30/7/2019 الجمعة 2/8/2019

6- قطر – اليمن - البحرين الأربعاء 31/7/2019 السبت 3/8/2019

7 -السودان - ليبيا الخميس 1/8/2019

الأحد 4/8/2019