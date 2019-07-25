ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ننشر مواعيد صرف أوراق المعادلة حسب كل دولة عربية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:32 م
ننشر مواعيد صرف أوراق المعادلة حسب كل دولة عربية
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
رضا سلامة
 
Advertisements
أعلنت وزارة التعليم العالي، أنه تقرر الموافقة على فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتباراً من يوم الأربعاء 24 يوليو، حتى الخميس 8 أغسطس، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وتيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم، فقد تقرر أن يتم صرف واستلام الأوراق لهؤلاء الطلاب طبقاً للترتيب التالي:-

أولاً: بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية:

اسم الشهادة مواعيد صرف الأوراق مواعيد استلام الأوراق

1 - السعودية(بنين) الأربعاء 24/7/2019 السبت 27/7/2019
الخميس 25/7/2019 الأحد 28/7/2019
2 - السعودية(بنات) الجمعة 26/7/2019 الاثنين 29/7/2019
السبت 27/7/2019 الثلاثاء 30/7/2019
3 - الإمارات الأحد 28/7/2019 الأربعاء 31/7/2019
4 - الكويت الاثنين 29/7/2019 الخميس 1/8/2019
5-  سلطنة عمان - الأردن الثلاثاء 30/7/2019 الجمعة 2/8/2019
6- قطر – اليمن - البحرين الأربعاء 31/7/2019 السبت 3/8/2019
7 -السودان - ليبيا الخميس 1/8/2019
الأحد 4/8/2019
8-  للشهادات الأخرى وللطلاب الذين تخلفوا عن صرف الأوراق خلال الأيام المحددة لهم من جميع الدول السابق ذكرها.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية