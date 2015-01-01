الاتحاد الأوروبي يبحث دعم السودان في المرحلة الانتقالية

يحتضن قسم العمل الخارجي الأوروبي (وزارة الخارجية الأوروبية) اجتماع مجموعة "أصدقاء السودان"، الاثنين، في بروكسل، من أجل بحث وسائل دعم السودان في مرحلة الانتقال السياسي.

ووقع المجلس الانتقالي العسكري السوداني اتفاقاً مع إعلان قوى الحرية والتغيير الأسبوع الماضي حول تفاصيل إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

ويُعقد اجتماع بروكسل على مستوى الخبراء، ويعد الثالث بعد لقاءات تمت في كل من واشنطن خلال شهر مايو/أيار، وبرلين في شهر يونيو.

وقال مصدر أوروبي إلى مراسل "العربية"، نور الدين الفريضي، إن "الاجتماع يبحث الوضع السياسي والاقتصادي في السودان من أجل تحديد صيغ الدعم التي يمكن للمجموعة الدولية تقديمها لمساعدة السودان في مرحلة الانتقال السياسي".

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات النقد الدولية، وعن كل من إثيوبيا وبريطانيا والولايات المتحدة والنرويج وألمانيا وفرنسا ومصر والإمارات والسعودية وقطر.