تجديد حبس عاطل متهم بالتحرش بالفتيات بأحد مولات التجمع
الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:29 م
مـروة هيـكل
Advertisements
Advertisements
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، حبس المتهم "ه. م"، عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتحرشه بالفتيات في أحد المولات، بمنطقة التجمع الخامس.
وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهم "ه.م"، يتحرش بالفتيات داخل أحد المولات بمنطقة التجمع الخامس، وبسؤاله أنكر تحرشه بالفتيات سواء لفظيًا وجسديًا.
وبدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بالقبض على عاطل لتحرشه بالفتيات داخل أحد المولات، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements
المزيد عن: محكمة جنح القاهرة الجديدة قاضي المعارضات تحرش التجمع الخامس
- محاكمة جنائية عاجلة للمتهم بتشويه "فتاة المول"
- تجديد حبس عاطل ارتدى النقاب للتحرش بالسيدات في مول شهير بمدينة نصر
- حبس متهم بالتحرش بفتاة ٤ أيام على ذمة التحقيقات بمدينة بدر
- حبس متهم ٤ أيام في الانضمام لجماعة محظورة بالرحاب
- حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجاره في المخدرات بالتجمع
- "قُبض عليه".. التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش شاب بطلاب جامعة المنصورة
- حبس متهم بسرقة ملابس من محل بالتجمع 4 أيام
- حبس عاطل 6 أشهر لتحرشه بعاملة نظافة في الطريق العام
- ربطوه في شجرة.. الأهالي يضبطون عاطلا لتحرشه بطفلة ويسلموه للشرطة بطنطا
- حبس عاطلين طعنا سائقا لسرقة التوك توك الخاص به في النهضة