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تجديد حبس عاطل متهم بالتحرش بالفتيات بأحد مولات التجمع

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:29 م
تجديد حبس عاطل متهم بالتحرش بالفتيات بأحد مولات التجمع
صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، حبس المتهم "ه. م"، عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتحرشه بالفتيات في أحد المولات، بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهم "ه.م"، يتحرش بالفتيات داخل أحد المولات بمنطقة التجمع الخامس، وبسؤاله أنكر تحرشه بالفتيات سواء لفظيًا وجسديًا.

وبدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بالقبض على عاطل لتحرشه بالفتيات داخل أحد المولات، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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