تجديد حبس عاطل متهم بالتحرش بالفتيات بأحد مولات التجمع









جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، حبس المتهم "ه. م"، عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتحرشه بالفتيات في أحد المولات، بمنطقة التجمع الخامس.





وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهم "ه.م"، يتحرش بالفتيات داخل أحد المولات بمنطقة التجمع الخامس، وبسؤاله أنكر تحرشه بالفتيات سواء لفظيًا وجسديًا.



