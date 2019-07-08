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النصر يعلن تفاصيل تعاقده مع عبد الفتاح آدم

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:21 ص
النصر يعلن تفاصيل تعاقده مع عبد الفتاح آدم
عبد الفتاح آدم
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محمد علي
 
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أعلن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور "صفوان السويكت" صباح اليوم عن تفاصيل التعاقد مع "صفقة الموسم" كما أسمتها الصحف السعودية، اللاعب عبد الفتاح آدم قادمًا من صفوف نادي التعاون السعودي، وذلك في عقد يستمر لمدة 5 سنوات قادمة.

وذكر النصر أن صفقة انتقال المهاجم الشاب "عبد الفتاح آدم" قد كلفت خزائن نادي النصر السعودي نحو 20 مليون ريال لينتقل المهاجم  إلى صفوف نادي النصر بدءًا من الموسم الجديد الذي ينطلق في 22 أغسطس المقبل.

وكان آدم قد بدأ مسيرته الكروية في صفوف نادي الحزم، وفي يناير من عام 2018، إنتقل إلى صفوف نادي التعاون السعودي، وسطر اللاعب هناك مسيرة رائعة للغاية، حيث فاز مع التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين، وشارك في 30 مباراة بالموسم الماضي، وسجل 15 هدف وصنع 5 أهداف لزملائه في فريق التعاون.

ويذكر أن "أدم" لديه نسبة فاعلية على المرمى وصلت لنحو 60% بحسب الإحصائيات ولديه نسبة تمريرات صحيحة وصلت لنحو 74%.
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