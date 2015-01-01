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استطلاع: أسعار المستهلكين بماليزيا تشهد ارتفاعا بوتيرة أسرع خلال عام

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:42 ص
استطلاع: أسعار المستهلكين بماليزيا تشهد ارتفاعا بوتيرة أسرع خلال عام
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ترجمة - دينا الشريف
 
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أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم الاثنين أن أسعار المستهلكين في ماليزيا من المرجح أن ترتفع بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عام في يونيو مع تلاشي آثار التغييرات في السياسة الضريبية التي أدخلت في 2018.

وكان التضخم خفيفًا منذ إلغاء ضريبة الاستهلاك التي لم تحظى بشعبية في يونيو 2018.

وكان متوسط التوقعات بين 12 من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته رويترز مؤشر أسعار المستهلك MYCPI = ECI أن يرتفع بنسبة 1.6 ٪ عن العام السابق في يونيو، وهو الأسرع منذ مايو 2018، عندما ارتفع بنسبة 1.8 ٪.

بقي معدل التضخم السنوي دون تغيير للشهر الثالث على التوالي في مايو.

ومع ذلك، يتوقع المحللون تباطؤ النمو الاقتصادي للحفاظ على ضغوط الأسعار في طريقها إلى الأمام.

وخفض البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ عام 2016، في مايو وسط انخفاض التضخم والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال بنك نيجارا ماليزيا إنه يتوقع أن يكون التضخم الرئيسي أكثر استقرارًا على نطاق واسع مقارنة بعام 2018.

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