خبايا عالم الرقص في الصين داخل فيلم Step Up China

فيلم Step Up China، ينتمي إلى سلسلة Step Up التي تتألف من خمسة أجزاء تدور أحداثها حول تقاليد عالم رقص الهواة في أمريكا، ولكن في الجزء الجديد من الفيلم، تدور الأحداث حول مجموعة من الراقصين في الصين يجتمعون ليكونوا فرقة هواة، ويعتبر الفيلم تجربة جديدة تقتحم عالم الرقص في الصين، وتعتبر فرصة للجمهور للإطلاع علي الرقص بكل أنواعه وأجناسه.

بدأت السلسلة في عام 2006 حتي عام 2014، وقد حققت نجاح جماهيري لافت علي مراد أجزائها. وقد شارك الممثل الأمريكي تشانينج تيتوم في الجزء الأول الذي حقق في أسبوعه الأول 12 مليون دولار، وهو الرقم الذي يعادل التكلفة الإنتاجية للفيلم. الجزء الثاني الذي جاء بعنوان Step Up 2: The Streets، كان من بطولة الممثل روبرت هوفمان الذي تدرب مع مجموعة من الراقصين الهواة في مدينة بالتيمور، وحقق الفيلم 150.816.700، بفارق وصل إلي 30 مليون دولار عن الجزء الأول.

أما عن الجزء الثالث Step Up 3Dفقد أخرجه جون شو الذي أخرج الجزء الثاني من الفيلم، كما أخرج العديد من الأفلام الشهيرة ومنها G.I. Joe: Retaliation وNow You See Me 2 وCrazy Rich Asians، وشارك في بطولة الجزء الثالت الراقص والممثل آدم سيفاني، بعدما حقق نجاح مميز بتقديمه شخصية موس في الجزء الثاني.

ووصلت إيرادات هذا الجزء إلي 159.291.809. وفي الجزء الرابع Step Up Revolutionشاركت الراقصة كاثرين مكروماك التي نالت شهرتها بعدما شاركت في برنامج So You Think You Can Danceالموسم السادس.

وجاء الجزء الخامس بعنوان Step Up All Inفي عام 2014. وتم إنتاج مسلسل بنفس اسم السلسلة Step Up: High Water علي مدار موسمين، وتشارك في بطولة المسلسل الراقصة جاد تشينوس التي ستشارك في الجزء الجديد الذي تطلقه شركة يونايتد موشن بيكتشرز (UMP) في دور العرض المصرية، Step Up Chinaمن إخراج رون يوان، تأليف لي ويي، ومن بطولة جون يو وشون لو.