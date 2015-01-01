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رونالدينيو يستعد للعودة من الاعتزال عبر فريق مجهول

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:32 ص
رونالدينيو يستعد للعودة من الاعتزال عبر فريق مجهول
رونالدينيو
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الفجر الرياضي
 
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يستعد رونالدينيو نجم برشلونة الإسباني السابق إلى العودة إلى الملاعب مجددًا وهو في عمر 39 عامًا رغم اعتزاله الكرة بشكل نهائي.

 

كشفت صحيفة "تايمز أوف مالطا" أن إدارة نادي بيركيركارا المالطي فتحت باب المفاوضات للتعاقد مع النجم المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم مرتين.

 

وأكد المدير الفني للنادي ميشيل فالنزيا أن "المحادثات مستمرة" بشأن الصفقة المحتملة، وتابع: "بإمكاني التأكيد أن هناك إمكانية لضم رونالدينيو إلى نادينا.. لا شيء تحقق حتى الآن لكن المفاوضات قائمة وعلينا أن نتحلى بالصبر ونرى كيف ستسير الأمور".

 

وتأتي الصفقة المحتملة في إطار محادثات أكبر مع مستثمرين أجانب، من أجل إبرام عقد رعاية ضخم، وكشف فالنزيا أن أحد هؤلاء المستثمرين قد يستغل علاقته القوية برونالدينيو من أجل إقناعه بالانضمام إلى بيركيركارا.

 

ونجح النادي الذي تأسس عام 1950، في الفوز بلقب الدوري المالطي 4 مرات، أعوام 2000 و2006 و2010 و2013.

 

وقال فالنزيا: "بالتأكيد، صفقة مثل هذه ستمثل دفعة كبيرة لنادينا، ليس فقط على مستوى اللعب بل أيضا تسويقيا، حيث إن رونالدينيو من بين أفضل 20 لاعبا في تاريخ كرة القدم".

 

 

 

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