حزب الزعيم الأوكراني يفوز بالأغلبية في تصويت البرلمان
الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:30 ص
ترجمة منار طارق
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أظهرت النتائج الأولية فوز حزب الرئيس الأوكراني بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا اليوم الإثنين إن 34٪ من الأصوات تظهر حصول حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، خادم الشعب، على 42.1٪ من الأصوات، وحصل أقرب منافسيه علي 13٪ من الأصوات.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر نتائج الدوائر الانتخابية ذات الولاية الواحدة فوز حلفاء زيلينسكي في 115 على الأقل من المناطق الـ 199، مما يعني أنه من المتوقع فوز خادم الشعب بأغلبية ساحقة من المقاعد في المجلس الأعلى.
من بين 424 مقعدًا في البرلمان الأوكراني، يُنتخب 225 نائبًا على قائمة الأحزاب و199 في الدوائر ذات الولاية الواحدة.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا اليوم الإثنين إن 34٪ من الأصوات تظهر حصول حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، خادم الشعب، على 42.1٪ من الأصوات، وحصل أقرب منافسيه علي 13٪ من الأصوات.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر نتائج الدوائر الانتخابية ذات الولاية الواحدة فوز حلفاء زيلينسكي في 115 على الأقل من المناطق الـ 199، مما يعني أنه من المتوقع فوز خادم الشعب بأغلبية ساحقة من المقاعد في المجلس الأعلى.
من بين 424 مقعدًا في البرلمان الأوكراني، يُنتخب 225 نائبًا على قائمة الأحزاب و199 في الدوائر ذات الولاية الواحدة.
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