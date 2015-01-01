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بعد "نقطة" الجونة.. الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الدفاع

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:23 ص
بعد نقطة الجونة.. الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الدفاع
حمدي النقاز
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هاني عصام
 
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استقر مسئولو نادي الزمالك على رحيل نجمين خلال الموسم المقبل وعدم بقائهم مع الفريق بعد التعادل مع الجونة بالأمس بهدفين لمثليهما ضمن منافسات بطولة الدوري وتأزم موقف الأبيض في تحقيق الدرع.

 

وجاء قرار إدارة الزمالك برحيل بهاء مجدي بجانب التونسي حمدي النقاز نظرًا لعدم الظهور بالمستوى المأمول في مباريات الدوري المصري

 

ويسعى مسئولو الزمالك للإحلال والتجديد في الموسم المقبل وسد الثغرات في بعض المراكز لتصحيح الأوضاع داخل الفريق.

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المزيد عن: حمدي النقاز بهاء مجدي الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك
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