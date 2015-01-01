كوريا الجنوبية تحتجز 6 أشخاص لدخولهم قنصلية اليابان بشكل غير قانوني

Advertisements

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية إنها احتجزت ستة أشخاص بزعم دخولهم منشأة دبلوماسية يابانية في كوريا الجنوبية بشكل غير قانوني.



وجاءت اعتقالات الاثنين وسط مشاعر معادية متزايدة لليابان في كوريا الجنوبية حيث تخوض الدولتان نزاعات تجارية ودبلوماسية. يوم الجمعة الماضي، توفي رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 78 عامًا بعد أن أشعل النار في نفسه بالقرب من السفارة اليابانية في سول.



وتقول الشرطة إنهم كانوا يحاولون العثور على سبب دخول الأشخاص الستة إلى مبنى القنصلية اليابانية في مدينة بوسان جنوب شرق البلاد.



وأوضحت وكالة يونهاب للأنباء إنهم كانوا يحاولون حمل لافتات ويصرخون بشعارات تنتقد قرار اليابان الأخير بتشديد الرقابة على الصادرات لبعض المواد عالية التقنية.



كثيرا ما تتورط كوريا الجنوبية واليابان في نزاعات ناشئة عن الاحتلال الاستعماري الياباني في الفترة من 1910 إلى 1945.

