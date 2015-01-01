معارض قطري: الشعب القطري برئ من تحالف تميم مع إيران
قال المعارض القطري الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، إن الشعب القطري برئ من تحالف تنظيم الحمدين الإرهابي مع نظام الملالي في إيران، مشيرا إلى أن صمت تميم أمام الخروقات الإيرانية، يؤكد موافقته على تصرفات أسياده الإيرانيين العدائية تجاه مضيق هرمز وناقلات النفط.
وفي تغريدة عبر
موقع "تويتر"، أوضح آل ثاني:
"رغم الاتفاق الدولي بأن نظام الملالي إرهابي ومخرب إلا أن عصابة الدوحة تقبل
بتخريب إيران في المنطقة وتؤيدها بشكل كامل وفوق كل هذا يحلفون بالله العلي العظيم
أنها شريفة!".
وتابع: "نؤكد
أن الشعب القطري لا يقبل ذلك وبريء من تنظيم الحمدين الإرهابي وتحالفه مع عمتهم الغير
شريفة".
وكان الحرس الثوري
الإيراني قد احتجز الجمعة، ناقلتي نفط بريطانيتين في مضيق هرمز؛ بعد أسابيع من احتجاز
قوات المارينز الملكية البريطانية سفينة إيرانية يشتبه في أنها تنقل الوقود إلى سوريا.
وألمحت سائل إعلام
إیرانیة، الیوم، إلى مغادرة ناقلة النفط البریطانیة "مسدار" سواحلھا متجه
إلى الموانئ السعودیة.
وقالت العلاقات
العامة للقوة البحرية للحرس الثوري، أن وحدة زوارق المنطقة الأولى للقوة البحرية التابعة
للحرس الثوري، احتجزت ناقلة نفط بريطانية باسم "ستینا امبیرو" خلال مرورها
من مضيق هرمز بسبب عدم التزامها القوانين الدولية البحرية، وذلك بطلب من منظمة الموانئ
والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان.
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