الصين تنتقد احتجاجات هونج كونج التي تستهدف مكتبها

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انتقدت الصين اليوم الاثنين بشدة مظاهرة تم فيها إلقاء البيض على مكتبها في هونغ كونغ وكتابة رسائل مرسومة بالرش على الجدران الخارجية.



ونشرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، تعليقا على الصفحة الأولى بعنوان "السلطة المركزية لا يمكن الطعن فيها"، وصفت فيه أعمال المحتجين بأنها "لا تطاق".



وقد استهدفت مجموعة من المتظاهرين مكتب الاتصال الصيني ليلة الأحد بعد أن تظاهر أكثر من 100000 شخص في المدينة للمطالبة بالديمقراطية وإجراء تحقيق في استخدام الشرطة للقوة لتفريق الحشود في الاحتجاجات السابقة.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. في وقت لاحق، تعرض المتظاهرون الذين كانوا يحاولون العودة إلى ديارهم للهجوم داخل محطة قطار من قبل المهاجمين الذين بدا أنهم يستهدفون المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.



لقد أثار الهجوم على مكتب الاتصال في الصين الغضب الوطني، كما تم تشويه الشارة الوطنية، المعلقة على مقدمة المبنى بالحبر الأسود. وتم استبدالها بأخرى جديدة خلال ساعات.



وقالت الشرطة في رواياتها على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية إن المتظاهرين ألقوا عليهم طوبًا وقنابل حارقة وهاجموا مركز الشرطة المركزي.



وقال مكتب شئون هونج كونج وماكاو التابع للحكومة في بيان صدر يوم الاحد "هذه الاعمال تحدت علنا سلطة الحكومة المركزية وتطرقت الى مبدأ" دولة واحدة ونظامان ".



يسمح إطار "دولة واحدة ونظامان" لهونج كونج بالحفاظ على قدر لا بأس به من الحكم الذاتي في إدارة الشؤون المحلية، لكن المتظاهرين يخشون من تآكل حقوق المدينة وحرياتها.



عقدت مجموعة من المشرعين المؤيدين للصين مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين طالبوا فيه بوقف أعمال العنف، قائلين إنها كانت ضربة لسمعة هونج كونج وتسبب في إزعاج السياح والمستثمرين.

