وكيل نجم ريال مدريد يوجه رسالة نارية لزيدان
الإثنين 22/يوليه/2019 - 07:54 ص
محمد جمال
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أكد وكيل أعمال اللاعب الويلزى جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسبانى، جوناثان بارتيت، انه يعمل خلال الفترة الحالية على قدوم عرض مناسب لبيل لرحيله عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وصرح وكيل بيل لصحيفة " ذا صن" البريطانية أن ما فعله زين الدين زيدان بعد تصريحاته عن جاريث بيل "عار" وإنه لم يظهر أى إحترام لما قدمه بيل مع ريال مدريد.
وكان زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد صرح بعد خسارة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني فى الودية التى أقيمت أمس، إن مسؤولي ريال مدريد يعملون على انتقال بيل خارج مدريد ومن الأفضل للجميع أن يرحل جاريث بيل غداً عن سانتياجو بيرنابيو.
وصرح وكيل بيل لصحيفة " ذا صن" البريطانية أن ما فعله زين الدين زيدان بعد تصريحاته عن جاريث بيل "عار" وإنه لم يظهر أى إحترام لما قدمه بيل مع ريال مدريد.
وكان زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد صرح بعد خسارة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني فى الودية التى أقيمت أمس، إن مسؤولي ريال مدريد يعملون على انتقال بيل خارج مدريد ومن الأفضل للجميع أن يرحل جاريث بيل غداً عن سانتياجو بيرنابيو.
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