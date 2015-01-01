وكيل نجم ريال مدريد يوجه رسالة نارية لزيدان

أكد وكيل أعمال اللاعب الويلزى جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسبانى، جوناثان بارتيت، انه يعمل خلال الفترة الحالية على قدوم عرض مناسب لبيل لرحيله عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وصرح وكيل بيل لصحيفة " ذا صن" البريطانية أن ما فعله زين الدين زيدان بعد تصريحاته عن جاريث بيل "عار" وإنه لم يظهر أى إحترام لما قدمه بيل مع ريال مدريد.