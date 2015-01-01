مشاهدات قياسية للإعلان التشويقي لـ "Top Gun: Maverick" بطولة توم كروز
الإثنين 22/يوليه/2019 - 07:43 ص
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حقق الإعلان التشويقي لفيلم "Top Gun: Maverick" بطولة النجم العالمي توم كروز، حتى الآن أكثر من 18 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" خلال 3 أيام فقط.
ونقلت صحيفة ديلي ميل الإعلان الترويجي، الذي ظهرت به مقاتلات الـ F-16 تحلق بقوة وعلى متنها القائد طيار "بيت ميتشيل" الشهير بـ "مافريك" والذي جسد كروز شخصيته في الجزء الأول من الفيلم الذي طرح عام 1986.
وشارك النجم توم كروز بطولة العمل عدد كبير من النجوم العالمين ومن أبرزهم جنيفر كونيلي وجون هام وفال كيمر وايد هاريس وجلين باول وغيرهم.
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