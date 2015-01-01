إصابة ١٧ مجندا بالأقصر في انقلاب سيارة ترحيلات

أصيب ١٧ مجندا من قوات الأمن المركزي، فجر اليوم، في محافظة الأقصر، جراء انقلاب سيارة ترحيلات بجنوب المحافظة.





تعود تفاصيل الواقعة، بحسب شهود عيان، إلى أنه حين سير عربة ترحيلات بطريق اسنا الشرقي، تحمل عدد من مجندي قوات الأمن المركزي بالأقصر، انفجر إطار السيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من سائقها، وانقلابها.

وعلى الفور انتقلت نحو ١٢ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة ١٧ مجندا، تم نقل المصابين إلى مستشفى اسنا المركزي، ويجرى نقل عدد آخر إلى مستشفى الأقصر الدولي.



