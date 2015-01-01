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مراد وهبة: الإخوان يعتبرون إعمال العقل رجس من عمل الشيطان

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:20 ص
مراد وهبة: الإخوان يعتبرون إعمال العقل رجس من عمل الشيطان
مراد وهبة
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة في جامعة عين شمس، إن غياب العقل نتيجة حتمية لتغلغل جماعة الإخوان المسلمين، وهم يتبعون فقه "ابن تيمية"، الذي يمنع إعمال العقل في النص الديني، ويعتبر ذلك رجس من عمل الشيطان.

وأضاف "وهبة"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن جماعة الإخوان المسلمين "دين" بمعنى المعتقد، وهم لديهم معتقد ديني خاص بهم، وسيد قطب له كتاب يدعى "المستقبل لهذا الدين"، وهو يرى أن أوروبا لابد أن تتخلص من الإصلاح الديني والتنوير والثورة الصناعية، وهو ما يعني أن تعود أوروبا للعصر الزراعي مرة أخرى.

وتابع أستاذ الفلسفة في جامعة عين شمس، أن التربية الشرقية للطفل غير الغربية، وفي الغرب يسأل الطفل كما يريد أما الشرق فيمنعوه من الأسئلة، وبالتالي يكون عقل الطفل الغربي محررا أما في الشرق يكون عقله مكبلا.
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