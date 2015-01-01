الأهلي يزف نبأ سار لجماهيره

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية مروان محسن مهاجم الفريق للمشاركة في مباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب اشتكى من كدمة بسيطة في قصبة القدم في نهاية المران المسائي أمس السبت ولكنها لن تمنعه من التواجد في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.