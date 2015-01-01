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تأمينات العاملين بالحكومة: يوجد عجز اكتواري بالمعاشات يقدر بـ202 مليار جنيها

الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:44 ص
تأمينات العاملين بالحكومة: يوجد عجز اكتواري بالمعاشات يقدر بـ202 مليار جنيها
محمد سعودي
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نعيم يوسف
 
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قال محمد سعودي قطب محمد، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالحكومة، إن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات الهدف منه علاج المشاكل الخاصة بالمعاشات، مثل وجود عجز اكتواري في النظام الخاص بالتأمينات والمعاشات يقدر بـ202 مليار جنيها.

وأضاف "سعودي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن هناك مشكلة أخرى وهي التهرب التأميني، وبعض الأماكن لا تقوم بالتأمين على العمال الموجودين بها، وهناك تدني للمعاشات.

وتابع رئيس صندوق التأميات للعاملين بالحكومة، أن القانون الجديد حافظ على جميع المكتسبات الموجودة في القوانين السابقة، ومنها الجمع بين معاشين في نفس الوقت.
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