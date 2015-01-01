محمد عساف يرد على دنيا بطمة: "كل واحد بيعمل بأصله"





رد الفنان الفلسطيني محمد عسّاف مجدداً على الهجوم الذي شنته عليه الفنانة المغربية دنيا بطمة، حين قالت في إحدى مقابلاتها "إنها تشمئز لمجرد سماع اسمه، ولا أطيقه"، بحسب تعبيرها.





فما كان من عساف إلا أن صرّح بأنه سامح بطمة عما قالته، وأشار في حديثه إلى أنه مسامح دنيا حتى لو كررت كلامها مرة أخرى.





وأشار في معرض حديثه إلى أن الأمر ببساطة يعود أخلاق كل شخص وأصله، بحسب كلامه.





كما قال عساف: "سمعت ما قالته دنيا عني بأنها تشعر بالاشمئزاز لسماع اسمي، أقول لها الله يسامحك، ولو كررت السباب مرة ثانية وثالثة سأقول الله يسامحك أيضاً".



