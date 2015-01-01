محمد عساف يرد على دنيا بطمة: "كل واحد بيعمل بأصله"
الإثنين 22/يوليه/2019 - 04:49 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
رد الفنان الفلسطيني محمد عسّاف مجدداً على الهجوم الذي شنته عليه الفنانة المغربية دنيا بطمة، حين قالت في إحدى مقابلاتها "إنها تشمئز لمجرد سماع اسمه، ولا أطيقه"، بحسب تعبيرها.
فما كان من عساف إلا أن صرّح بأنه سامح بطمة عما قالته، وأشار في حديثه إلى أنه مسامح دنيا حتى لو كررت كلامها مرة أخرى.
وأشار في معرض حديثه إلى أن الأمر ببساطة يعود أخلاق كل شخص وأصله، بحسب كلامه.
كما قال عساف: "سمعت ما قالته دنيا عني بأنها تشعر بالاشمئزاز لسماع اسمي، أقول لها الله يسامحك، ولو كررت السباب مرة ثانية وثالثة سأقول الله يسامحك أيضاً".
إلا أنه أضاف قائلا: "الأمر ببساطة يكمن في أن كل شخص يتعامل مع الآخرين بأخلاقه وأصله".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- محمد عساف يرد على اتهامه بالغرور من قبل دنيا بطمة
- دنيا بطمة تخضع لجلسة تصوير جديدة
- أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد هجومها عليه
- شاهد.. دنيا بطمة وابنتها بملابس متشابهة (صور)
- رواد مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد دنيا بطمة لهذا السبب
- دنيا بطمة تستعد لطرح أغنية جديدة
- اشتعال الحرب الكلامية بين دنيا بطمة ومومو: سترضع إصبعك
- حرب كلامية بين دنيا بطمة والإعلامي محمد بوصفيحة