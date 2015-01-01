تعرف على أبرز 10 رسائل بين لاعبي الجونة والأهلي.."سداسية تاريخية" و "أتممنا المهمة بنجاح" و "سنظل في التاريخ"

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني، في تحقيق الفوز على الجونة، ومواصلة المشوار في المنافسة على لقب الدوري العام.





الجونة، حقق تعادلا مثيرا أمام القلعة البيضاء، بهدفين لكل فريق، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس بالجونة، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والثلاثين بالمسابقة.





تعادل الجونة، وضع أصحاب الرداء الأبيض في مأزق بعد تلاشي آمالاهم في حصد لقب الدوري، قد يتحول إلى حقيقة يوم الأربعاء في حال فوز منافسه التقليدي الأهلي، على المقاولون العرب، معلنا تتويجه رسميا بلقبه الثاني والأربعين في تاريخه.





وينتظر الزمالك، هدايا القدر بهزيمة الأهلي أمام الذئاب، حتى يتثنى له الفوز على الإسماعيلي، ومن ثم لعب المباراة الختامية أمام القلعة الحمراء لحسم لقب الدرع.





تعادل الزمالك، جعله يحافظ على مركزه الثالث برصيد 69 نقطة ويتبقى له مواجهتين، أمام الإسماعيلي والأهلي، حيث يحتل الأخير المركز الأول برصيد 74 نقطة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والقمة.





وشارك في الجونة عدد لا بأس به من الأسماء التي تنتمي للقلعة الحمراء، والتي ساهمت في ضرب الزمالك، وهم كلا "رضا شحاته المدير الفني، وحسام غالي مدير الكرة، واللاعبين أحمد ياسر ريان، وإسلام رشدي، وأكرم توفيق، وأحمد علي، ولؤي وائل، وأحمد حمدي، ومحمد ناجي جدو، ومحمود الجزار".





ويرصد "الفجر الرياضي"..أهم 10 رسائل "تخيلية" من مقاتلي الجونة للقلعة الحمراء عقب المباراة ونهاية الموسم من خلال التقرير الآتي:-





1- "الجهاز الفني"





سيشارك رضا شحاته المدير الفني وحسام غالي مدير الكرة، في رسالة نصية ستكون مضمونها "شاركنا في السابق بصناعة فوز تاريخي على الزمالك بسداسية لهدف وحيد، واليوم نضيع عليهم الدوري، وسنظل في كتب تاريخ القلعة الحمراء أبد الدهر.





2- "الجزار"





لم يشارك محمود الجزار مدافع الأهلي المعار للجونة في الحصول على أي لقب مع المارد الأحمر، ولكنه ساهم بإقتراب درع الدوري للشياطين الحمر، بالمقاتلة أمام الزمالك.





ويبدو أن رسالة الجزار لفريقه السابق ستكون "جئتكم شبلا وخرجت معارا وأتممت المهمة بنجاح".





3- "أكرم توفيق"





خرج أكرم توفيق معارا من صفوف الأهلي إلى الجونة، في بداية الموسم، لعدم ظهوره بشكل مميز، إلا أنه فور الانتقال للفريق الساحلي، بات واحدا من أهم الأعمدة الرئيسية.





وتتضمن رسالة توفيق، "حاولت أعمل الصح، وأثبت أن أكون على قدر المسئولية وأتمنى العودة والمشاركة في تحقيق الانجازات.





4- "أحمد علي"





يبدو أن أحمد علي ظهير أيمن الجونة، لن ينسى أيامه داخل أروقة التتش، وظهر خلال مواجهة الزمالك، كما لو كان أنه شابا في مقتبل عمره بالعشرين.





وستكون رسالة علي لفريقه السابق، "أكرمتوني ووضعتوا اسمي في لوحة شرف المتوجين بالألقاب، واليوم أرد لكم جزءا من الجميل فأقبلوه واحسموا لقب الدوري".





5- "إسلام رشدي"





سيبدأ رشدي، رسالته إلى النادي الأهلي، قائلا "شاركت في إفساد مهمة المنافس نحو اللقب، أرجوكم القتال على حصد الدرع فمازال بداخلي لاعبا بفريقكم رغم رحيلي".





6- "لؤي وائل"





سيعمل لؤي وائل مدافع الجونة الحالي والأهلي السابق، على توجيه رسالة وعتاب وسيكون مضمونها، "لعبت بين صفوفكم وتربيت على أيديكم، قبل أن أخرج بتوصية والآن أثبت جدارتي بشهادتكم، وأتمني تتويجكم باللقب الثاني والأربعين".





7- "أحمد حمدي"





لاعب الأهلي المعار للجونة، والذي حصل على لقب المدلل في القعة الحمراء، قبل أن يخرج للإعارة من أجل إثبات جدارته والعودة في التشكيل الأساسي بالفترة المقبلة.





ومن المنتظر أن تكون رسالة حمدي كالآتي: "خرجت كي أعود مقاتلا وحاصدا للألقاب، أتمنى أن أكون حصدت ثقتكم بنهاية الموسم وأنتظر موعد اللقاء مجددا عقب التتويج باللقب".





8- "ريان"





صاحب هدف قتل الزمالك، أصبح ينادي بقوة الجهاز الفني لفريقه السابق الأهلي، من أجل النظرة إليها واتخاذ قرار بعودته للفريق.





ومن المتوقع أن يبعث ريان رسالة ستحمل "وضعت بصمتي على تتويجكم باللقب المحلي من خارج أسوار النادي، أتمنى أن تكون من الداخل بالموسم الجديد".





9- "جدو"





شارك محمد ناجي جدو هداف الأهلي السابق وهداف بطولة الأمم الإفريقية غانا 2008، في التتويج بالعديد من الألقاب مع المارد الأحمر سواء محليا أو إفريقيا، قبل أن يعود ويشارك في تعطيل الزمالك عن مشواره بملاحقة الأهلي، على لقب الدوري ولكن هذه المرة من شواطئ الغردقة.





وستتضمن رسالة جدو لفريقه السابق، "شاركت مسبقا بالألقاب وأعود اليوم للمشاركة في وضعكم على سلم التتويج، أتمنى أن تحوز الهدية على إعجابكم".





10- "الأهلي"





ويبقى وتظل رسالة الأهلي إلى لاعبيه السابقين داخل أروقة الجونة هي الأهم، بعد الحصول على هديتهم وأصبحوا على خطوة واحدة من التتويج باللقب الثاني والأربعين في تاريخه.





وسيوجه المارد الأحمر رسالة للاعبيه السابقين، ستكون "نشكركم على حسن تعاونكم معنا، لقد كنتم في الموعد، فافتخروا بنسركم العالي محلقا في سماء المجد".