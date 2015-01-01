مراد وهبة يكشف طريقة الإخوان لاختراق عقول الشباب



وأضاف "وهبة"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه يجب على النخبة أن تستفيق، ومطلوب من النخبة أن تزيل الأوهام التي تمنعه من الأخذ بالعلمانية دون الأصولية.



وتابع أستاذ الفلسفة في جامعة عين شمس، أن عناصر الجماعة يخترقون عقول الشباب عن طريق إقناعهم بأن جميع الأسئلة لها إجابة في الدين ولا حاجة لهم لأي أفكار أخرى، كما يجد الشاب نفسه محاصرا بهم في كل مكان.

قال الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة في جامعة عين شمس، إن جماعة الإخوان المسلمين متغلغلين في جميع مؤسسات دول كوكب الأرض، وعند السفر لأي مكان ستجد نفسك محاصرًا منهم.