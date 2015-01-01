تتعاون فيها مع سكارليت جوهانسون وأنجلينا جولي... "مارفل" تكشف عن مفاجآتها السينمائية المقبلة
الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:27 ص
وكالات
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كشفت استديوهات "مارفل" رسميا، أمس السبت، عن مشاريعها السينمائية، التي تنوي إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر "كوميك كون" السنوي، المقام في مدينة سان دييغو الأمريكية.
وتتعاون مارفل" في أفلامها الجديدة، مع مجموعة من نجوم هوليوود، وفي مقدمتهم، أنجلينا جولي وناتالي بورتمان وسكارليت جوهانسون.
وتنطلق فعاليات مؤتمر "كوميك كون"، في الفترة من 18 إلى 21 يوليو(تموز) الجاري.
وأكدت أنجلينا جولي خلال مؤتمر "كوميك كون"، عن انضمامها إلى "عالم مارفل السينمائي"، من خلال فيلم "The Eternals" أو "الخالدين".
ولفتت الممثلة الأمريكية للجمهور، إلى أن طبيعة دورها في الفيلم، تتطلب خضوعها حاليا لفترة تدريب.
ومن المقرر طرح فيلم "The Eternals"، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، وتدور أحداثه حول مجموعة من المخلوقات الفضائية "The Eternals" الخالدون، التي تزور الأرض قبل أن يسكنها البشر، وتساهم تجاربهم في وجود مجموعة من الأبطال والأشرار ذوي القدرات الخارقة، وهو من إخراج الصينية كلوي تشاو، لتصبح أول إمرأة تخرج فيلما في "عالم مارفل السينمائي".
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