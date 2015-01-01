"مزحة" تتحول إلى "مأساة"... ممثل كوميدي يتوفى أمام الجمهور في دبي!

توفي ممثل كوميدي هندي، على المسرح، أثناء تقديم أحد عروضه الهزلية الشهير بها، يوم الجمعة.





وتعرض، مانجوناث نايدو، لسكتة قلبية، خلال عرضه المسرحي، الذي أقيم في إمارة دبي الخليجية، ليتوفى أمام الجمهور الجالس في الصالة، عن عمر 36 عاما، وفقا لصحيفة "ذا هندو" الهندية.





وقال صديقه، مقداد دوهادوالا، إنه كان يضحك الناس بقصصه الهزلية على المسرح، وكان يتحدث عن والده وعائلته، بعد ذلك انتقل للحديث عن معاناته مع الأرق، ثم جلس على أريكة، ليظن الناس أن ذلك جزءا من العرض.





وولد مانجوناث نايدو في أبوظبي، لكنه انتقل لاحقا للإقامة في دبي.



