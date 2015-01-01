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عاجل.. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:15 ص
عاجل.. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس
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أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بينهم مسعف، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم الإسعاف ومنعتها من نقل الإصابات إلى المستشفى، ما أدى لإصابة مسعف بعيار معدني مغلف بالمطاط في بطنه.

كما اندلعت مواجهات عنيفة في شوارع وأزقة العيسوية، واعتدت قوات الاحتلال على السكان والمشاة بالضرب والدفع.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها في محيط مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب إن المصلين أدوا صلاة العشاء في المسجد الأقصى، وكذلك بمصلى باب الرحمة، رغم إجراءات الاحتلال.

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