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قيادي إخواني منشق يفجر مفاجأة عن حجم استثمارات الجماعة في لندن

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:05 ص
قيادي إخواني منشق يفجر مفاجأة عن حجم استثمارات الجماعة في لندن
إبراهيم ربيع
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نعيم يوسف
 
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قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، إنه جمد عضويته في الجماعة في 2007، ولكنه أعلن رسميا عن ذلك في عام 2012، لافتا إلى أنه بعد سيطرة الإخوان على البلد كان يعلم أنهم لا يستطيعون تحمل قيادة البلاد.

وأضاف "ربيع"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه طالب خيرت الشاطر مع أحد الأعضاء الأخرين في الجماعة بتأجيل التمكين فرد عليهما قائلا: "أنا بحكم 6 دول وأنا قاعد مكاني هنا".

وشدد القيادي المنشق عن الجماعة، أن حجم الاستثمارات الخاصة بالتنظيم في لندن وصل إلى 15 مليار دولار عام 1997، لافتا إلى أنه يصل اليوم لأرقام فلكية.
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