في ذكرى ميلاد هياتم.. سر خلافها مع ماجد الخطيب وعدد زيجاتها





تحل اليوم الإثنين، الذكرى السبعين على ميلاد الفنانة الراحلة هياتم، والتي ولدت في الثاني والعشرين من يوليو ١٩٤٩، في الأسكندرية، وبدأت حياتها الفنية بالرقص في الأفراح الشعبية في الأسكندرية، وبعدها واصلت مسيرة الرقص في القاهرة في عدد من الكازينوهات الليلة.





دخلت عالم التمثيل في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، من خلال فيلم "ثم تشرق الشمس"، وبعدها تركت الرقص، وركزت على التمثيل، وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الناجحة منها: "غريب في بيتي"، و"المتسول"، و"قضية سميحة بدران"، و"الرغبة"، و"انتبهوا أيها السادة"، و"الشك"، و"الباطنية"، و"زهرة وأزواجها الخمسة".





وعلى المستوى الشخصي، تزوجت هياتم ٣ مرات، أشهرها زيجتها من لاعب نادي الزمالك السابق محمود الخواجة، ولم تسفر أي من زيجاتها عن أبناء.





كانت على خلاف مع الفنانة ماجدة الخطيب، وبدأت الأزمة في نهايات عام ١٩٩٧، أثناء عرض مسرحية "يا أنا يا أنت" التي شهدت تعديها على ماجدة بالضرب، والذي نتج عمه كسر أحد ساقيها، نتيجة عدم حصولها على أجرها في المسرحية، وانتهت الأزمة بالتصالح تجنبًا لتنفيذ الحكم بحبس كل منهما شهرًا.





توفيت في السابع والعشرين من يوليو العام الماضي بعد صراع مع سرطان القولون.



