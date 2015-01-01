فرج عامر: جددنا لأبو جبل موسمين بعد اختلاف مع الزمالك

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن حسام حسن وأبو جبل مستمرين مع الفريق.

وقال فرج خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حسام حسن وأبو جبل لن يرحلوا عن الفريق ومستمرين".

وأكمل: "جددنا عقد أبو جبل لموسمين بعد اختلاف في وجهات النظر مع الزمالك، وكان هناك مغالاة في بعض اللاعبين".





وأضاف: "محمد أبو جبل عندما رحل عن الزمالك كان متبقي في عقده موسمين ولم يكن يشارك، لكن الآن هو أفضل حارس في مصر وتم استدعاءه للمنتخب".