ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فرج عامر: جددنا لأبو جبل موسمين بعد اختلاف مع الزمالك

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:01 ص
فرج عامر: جددنا لأبو جبل موسمين بعد اختلاف مع الزمالك
Advertisements
طباعة
أحمد شاكر
 
Advertisements

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن حسام حسن وأبو جبل مستمرين مع الفريق.


وقال فرج خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حسام حسن وأبو جبل لن يرحلوا عن الفريق ومستمرين".


وأكمل: "جددنا عقد أبو جبل لموسمين بعد اختلاف في وجهات النظر مع الزمالك، وكان هناك مغالاة في بعض اللاعبين".


وأضاف: "محمد أبو جبل عندما رحل عن الزمالك كان متبقي في عقده موسمين ولم يكن يشارك، لكن الآن هو أفضل حارس في مصر وتم استدعاءه للمنتخب".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
ليفربول
1
x
00:00
1
إشبيلية