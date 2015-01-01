فرج عامر: جددنا لأبو جبل موسمين بعد اختلاف مع الزمالك
الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:01 ص
أحمد شاكر
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أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن حسام حسن وأبو جبل مستمرين مع الفريق.
وقال فرج خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حسام حسن وأبو جبل لن يرحلوا عن الفريق ومستمرين".
وأكمل: "جددنا عقد أبو جبل لموسمين بعد اختلاف في وجهات النظر مع الزمالك، وكان هناك مغالاة في بعض اللاعبين".
وأضاف: "محمد أبو جبل عندما رحل عن الزمالك كان متبقي في عقده موسمين ولم يكن يشارك، لكن الآن هو أفضل حارس في مصر وتم استدعاءه للمنتخب".
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