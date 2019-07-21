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ماركا: بيل سيغادر إلى الصين

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:37 ص
ماركا: بيل سيغادر إلى الصين
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مني العوضي
 
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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر غلافها الصادر اليوم الإثنين، أن الويلزي الدولي جاريث بيل سيغادر ريال مدريد إلى الصين.


وذكرت الصحيفة الأسبانية أن بيل سيتم بيعه قريباً لأن وضعه بالنسبة لإدارك ريال مدريد غير قابل للحل.


كما تصدر الغلاف تصريح لزين الدين زيدان والذي قال خلاله: "ليست المسألة شخصية بيني وبين جاريث بيل ولكن أن غادر غداً سيكون أفضل".


وغاب بيل عن مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ حيث خرج زيدان بعد المباراة وأعلن رحيل بيل عن صفوف النادي الملكي.


والجدير بالذكر أن ناددي ريال مدريد قد تعاقد مع عدد من الصفقات الصيفية وهي لوكا يوفيتش وإيدين هازارد، رودريجو وفيرلان ميندي.

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