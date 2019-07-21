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تعليق ناري من رئيس الزمالك على تعادل الفريق مع الجونة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:23 ص
تعليق ناري من رئيس الزمالك على تعادل الفريق مع الجونة
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رامي بشاي
 
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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الحكم هو من أفسد هذا اللقاء وهو سبب رئيسي في تعادل الزمالك اليوم.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية على قناة المحور: ” الحكم أفسد المباراة بالإضافة الى الحقد الكبير من جانب لاعبي الجونة” .

وأضاف: ” أنه يتوقع أن يكون هناك تساهل أمام الأهلي في المباراة القادمة من جانب المقاولون ومدربهم عماد النحاس” .

وأشار رئيس الزمالك: ” أن حكم مباراة الأهلي والمقاولون سيكون حكم ملاكي للفريق الأحمر، مشيرا الى أن هناك العديد من الصحفيين الذين يعملون ضد الزمالك ويتقاضون أموال على هذا الأمر وأطالب بتدخل المجلس الأعلى للصحافة”

وأختتم” هناك لاعبون لا يستحقون أرتداء تيشرت الزمالك والتقييم لهم أنتهى وهذا آخر موسم لهم داخل النادي” .
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