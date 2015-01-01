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جهاز المشروعات الصغيرة لـ الشباب: "اللي عايز تمويل يجلنا"

الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:01 ص
جهاز المشروعات الصغيرة لـ الشباب: اللي عايز تمويل يجلنا
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هدى عبدالرازق
 
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وجهت نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رسالة لكل من يرغب في فتح مشروع خاص بهم، سواء لديهم فكرة أو ليس لديهم، قائلة: "أي حد عايز يبدأ يجلنا".

وأشار "جامع"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الجهاز يرغب أن تصل خدماته للجميع، ولا يتوقف دوره على التمويل، بل يساعدون الشاب للوصول إلى فكرة، وهناك مشروعات يدخل الجهاز شريك مع الشاب.

وأوضحت أن هيئة التنمية الصناعية توفر 4500 مصنع من خلال 13 مجمع صناعي، لافتة إلى أن تلك المصانع جاهزة بالترخيص.
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