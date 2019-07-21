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منذ إطلاقها.. "إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد "نمبر وان" بقائمة تريند يوتيوب

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:05 ص
منذ إطلاقها.. إنساي لمحمد رمضان وسعد لمجرد نمبر وان بقائمة تريند يوتيوب
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حقق كليب أغنية "إنساي" الجديدة للفنان محمد رمضان والذي يشاركه في غناءها المطرب المغربي سعد لمجرد، أكثر من23,111,121 مليون مشاهدة وذلك منذ طرحها بالقناة الرسمية الخاصة برمضان بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في ذ8 يوليو الجاري.

واحتلت الاغنية منذ إطلاقها صدارة قائمة ترند بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال رمضان الفنية فقد طرح أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.

أما آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهي من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.
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