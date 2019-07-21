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فرج عامر: نفضل بيع حسام حسن للأهلي على بيراميدز

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:04 ص
فرج عامر: نفضل بيع حسام حسن للأهلي على بيراميدز
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أحمد شاكر
 
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أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أنه حريص على الإبقاء على مهاجمه حسام حسن خلال الموسم المقبل.


وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "معندناش بديل لحسام حسن، لاعب هداف ويصنع الفارق وقادر على تسجيل أي هدف في أي ثانية".


وأستكمل "الأهلي وبيراميدز يرغبان في ضم حسام حسن، لو الأهلي وبيراميدز عاوزينه يبقى يروح الأهلي أحسن لإنه عمره ما أتأخر عننا في حاجة".


مضيفًا "الأهلي مش هيتأخر علينا بأي لاعب خلال انتقالات الصيف، نتمنى ضم هشام محمد وإسلام محارب".

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