مستشار بـ"التعبئة والإحصاء": ثلث سكان مصر "أطفال"
الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:10 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، ومستشار بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن عدد السكان زاد مليون نسمة خلال 7 أشهر و10 أيام، لافتًا إلى أن ثلث سكان مصر أطفال، أقل من 15 عامًا.
وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أن دعم البرنامج السكاني والاهتمام به يحقق نتائج أفضل، وأن معدل السكان زاد بكثرة في 2006 وحتى 2014.
وتابع أنه بداية 2015 بدأت معدلات الإنجاب تتناقص بطريقة محدودة، ويجب أن تقل بصورة أكبر حتى تستطيع أن تتنفس الدولة، مستكملًا: "يجب أن يكون لدينا استراتيجية سكانية واضحة الأهداف".
وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أن دعم البرنامج السكاني والاهتمام به يحقق نتائج أفضل، وأن معدل السكان زاد بكثرة في 2006 وحتى 2014.
وتابع أنه بداية 2015 بدأت معدلات الإنجاب تتناقص بطريقة محدودة، ويجب أن تقل بصورة أكبر حتى تستطيع أن تتنفس الدولة، مستكملًا: "يجب أن يكون لدينا استراتيجية سكانية واضحة الأهداف".
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