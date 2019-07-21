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حافظ أبو سعدة: 600 مؤسسة مجتمع مدني شاركت في إعداد قانون الجمعيات الأهلية الجديد

الأحد 21/يوليه/2019 - 11:46 م
حافظ أبو سعدة: 600 مؤسسة مجتمع مدني شاركت في إعداد قانون الجمعيات الأهلية الجديد
الدكتور حافظ أبو سعدة
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد تم تعديله بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتَا إلى أن هذا القانون تم إعداده وفقًا لحوار مجتمعي موسع، ووصل عدد المشاركين في هذا الحوار لـ600 جمعية.

وتابع "أبو سعدة"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأحد، أن هذا القانون أعطى الحق لأي 10 مواطنين في تأسيس جمعية أهلية من خلال الإخطار، وللجهة الإدارية المختصة أن تناقش هذا الإخطار خلال 60 يومًا، وفي حال عدم رد الجهة الإدارية فتعتبر موافقة.

ولفت إلى أن القانون منع تأسيس أي تنظيم عسكري، أو أي تنظيم مدني في شكل حزب سياسي، مشيرًا إلى أن القانون سمح بوجود 25 % من أعضاء الجمعيات الأهلية من الأجانب.
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