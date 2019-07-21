السيطرة على حريق شب بجراج للسيارات أمام قسم ثان شبرا الخيمة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم من السيطرة على حريق شب فى جراج للسيارات أمام قسم ثان شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بجراج للسيارات والأتوبيسات على أرض فضاء أمام قسم ثان شبرا الخيمة.



وعلى الفور انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وسيارات إسعاف، وأسفر الحريق عن اشتعال النيران فى عدد من السيارات والأتوبيسات، وجرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.





