الحكم بالسجن والجلد لشابين حرقا سيارة سيدة في الجموم
الأحد 21/يوليه/2019 - 10:54 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
قضت محكمة جزائية سعودية، بالسجن والجلد بحق شابين متهمين بحرق سيارة المواطنة سلمى البركاتي في محافظة الجموم، إضافة إلى عدة أحكام أخرى.
وقال محامي سلمى، إن "الحكم في القضية من قبل المحكمة الجزائية في مكة المكرمة تأجل مرتين خلال شهري رمضان وشوال الماضيين، بسبب تأخر تقديرات لجنة الخبراء للتعويضات التي تستحقها موكلته بعد حرق سيارتها بالكامل".
وأكد المحامي، أن "الإجراء اتخذ بعد ثبوت الإدانة، فلو لم تثبت إدانة المتهمين لما جرى تقدير التعويض".
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله قبل عام تقريبا النيران تشتعل في سيارة متوقفة أمام منزل بمحافظة الجموم، في حين تقدمت صاحبة السيارة بدعوى ضد شابين تتهمهما بحرق مركبتها أمام المنزل.
وطالبت حينها بتشديد العقوبة على المتهمين وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.
Advertisements
- استئناف محاكمة 2 من المتهمين بحرق سيارة رئيس مباحث المنيا
- تأجيل محاكمة المتهمين بحرق سيارة رئيس مباحث المنيا لـ28 الجاري للنطق بالحكم
- جنايات المنيا تقضي بالسجن 5 سنوات على 4 متهمين بإتلاف محاصيل زراعية
- عاجل.. المؤبد لمتهم والمشدد 10 سنوات لباقي المتهمين بأحداث عنف البساتين
- أحكام بالسجن حتى 7 سنوات على المتهمين بحرق سيارة شرطة في باريس
- إرم - السعودية | محامٍ يفجر مفاجأة بقضية إحراق سيارة سلمى البركاتي بالمملكة
- صدي - السعودية| تعرف علي آخر المستجدات في واقعة "سيدة الجموم"
- غدا.. نظر طعن متهمين على حكم سجنهم المشدد بقضية التجمهر وحرق سيارة شرطة بحلوان
- تأجيل طعن متهمي قضية حلوان لجلسة 10 يونيو
- المحكمة الجزائية تؤجل قضية حرق سيارة فتاة الجموم