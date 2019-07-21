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أبو ريدة يتعهد بملاحقة المتجاوزين

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:46 م
أبو ريدة يتعهد بملاحقة المتجاوزين
هاني أبوريدة
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محمد جمال
 
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أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي أنه آثر الصمت خلال الفترة الماضية تقديرا للمهمة الوطنية التي جمعتنا كلنا لإنجاح تنظيم بطولة الأمم الأفريقية التي تكللت بحمد الله بالنجاح الكبير ، إضافة إلى إيمانه بحق النقد وضرورته لأي عمل حتى يتمكن القائمون عليه من إصلاح أي خطأ وتلافي سلبياته.


إلا أن فريقه القانوني لاحظ تجاوزا من البعض تحول به الحديث من ناصية النقد إلى دائرة الاتهام التي تستوجب المساءلة القانونية ما لم يقدم صاحبها الدليل على اتهاماته.


وقال عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف أنه لا يمثل نفسه ، وبالتالي فقد وجه فريقه القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة كل من تجرأ على اتهامه دون سند بعيدا عن أخلاقيات النقد المنصوص عليها في مواثيق الشرف ، لتكون ساحات المحاكم هي المكان الوحيد والمناسب لمن يتصور أن من حقه طعن الناس بلا دليل وغير مقدر أنه بذلك وقع في دائرة المحظور قانونا

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المزيد عن: هاني أبوريدة كرة القدم تنظيم البطولة الإفريقية بطولة الامم
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