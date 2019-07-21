أبو ريدة يتعهد بملاحقة المتجاوزين

أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي أنه آثر الصمت خلال الفترة الماضية تقديرا للمهمة الوطنية التي جمعتنا كلنا لإنجاح تنظيم بطولة الأمم الأفريقية التي تكللت بحمد الله بالنجاح الكبير ، إضافة إلى إيمانه بحق النقد وضرورته لأي عمل حتى يتمكن القائمون عليه من إصلاح أي خطأ وتلافي سلبياته.





إلا أن فريقه القانوني لاحظ تجاوزا من البعض تحول به الحديث من ناصية النقد إلى دائرة الاتهام التي تستوجب المساءلة القانونية ما لم يقدم صاحبها الدليل على اتهاماته.



