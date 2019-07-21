الكويت: استمرار عمليات احتجاز الناقلات يعرض الملاحة للخطر
الأحد 21/يوليه/2019 - 10:41 م
وكالات
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أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة، الیوم الأحد، إن دولة الكویت تتابع بقلق بالغ تسارع وتیرة التصعید في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بریطانیة مؤخرا.
وأضاف المصدر بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن دولة الكویت تؤكد أن استمرار مثل ھذه الأعمال من شأنھا زیادة التصعید والتوتر وتعریض أمن وسلامة الملاحة لتھدید مباشر یستوجب معھا أن یسارع المجتمع الدولي إلى تكثیف جھوده ومساعیه الدبلوماسیة لاحتواء ھذا التصعید والتوتر.
ودعا لأن تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما یحقق تأمین السلامة للملاحة الدولیة في ھذه المنطقة الحیویة من العالم.
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