ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الكويت: استمرار عمليات احتجاز الناقلات يعرض الملاحة للخطر

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:41 م
الكويت: استمرار عمليات احتجاز الناقلات يعرض الملاحة للخطر
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة، الیوم الأحد، إن دولة الكویت تتابع بقلق بالغ تسارع وتیرة التصعید في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بریطانیة مؤخرا.


وأضاف المصدر بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن دولة الكویت تؤكد أن استمرار مثل ھذه الأعمال من شأنھا زیادة التصعید والتوتر وتعریض أمن وسلامة الملاحة لتھدید مباشر یستوجب معھا أن یسارع المجتمع الدولي إلى تكثیف جھوده ومساعیه الدبلوماسیة لاحتواء ھذا التصعید والتوتر.


ودعا لأن تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما یحقق تأمین السلامة للملاحة الدولیة في ھذه المنطقة الحیویة من العالم.

Advertisements
المزيد عن: ناقلة النفط خارجية الكويت الملاحة الخطر احتجاز
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
2
x
20:00
2
الزمالك