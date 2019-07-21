خاص لـ"الفجر الرياضي".. أول تعليق من الأهلي بعد تعادل الزمالك أمام الجونة
الأحد 21/يوليه/2019 - 10:44 م
علي نبوي
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شدد سيد عبد الحفيظ
مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة فريقه المقبلة أمام المقاولون
العرب بالصعبة.
ويحل الأهلي ضيفا
على المقاولون العرب في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب في مباراة
مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف عبد الحفيظ
في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"المباراة صعبة للغايك، نواجه فريقًا
قويًا ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين".
وتابع "المباراة
ستكون الأصعب هذا الموسم، ونسعى لتحقيق الفوز فيها والتتويج باللقب".
وواصل "الدوري
لم ينته، المنافسة لا تزال قائمة وقوية، ولدينا إرادة قوية للفوز بلقب الدوري هذا الموسم".
وأتم حديثه
:"تركيزنا منصب حاليًا على مباراة المقاولون العرب، وعلينا عدم الانشغال بأي أمور
أخرى".
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